Si perdono su Monte Livata, paura per due giovani escursionisti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri (Lunedì 8 Gennaio 2024) per due giovani escursionisti che hanno perso l’orientamento tra i boschi di Monte Livata.

Appena si sono accorti che il buio stava calando e che c’era il forte rischio di rimanere una notte all’agghiaccio ed esposti agli animali selvatici i due ragazzi, un 19enne e una 21enne, hanno allertato immediatamente il 112.

Sono stati i carabinieri della stazione di Subiaco, con i vigili del fuoco e il soccorso alpino a rintracciare e aiutare i due ragazzi intorno alle 21:30.

Dopo essere stati individuati, i giovani sono riusciti a orientarsi vedendo in lontananza i lampeggianti dei mezzi dei soccorritori che sono riusciti a trarli in salvo in buone condizioni di salute, senza fare ricorso a cure mediche.