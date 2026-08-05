Sicurezza al Colosseo e Largo Agnesi: blitz dei Carabinieri con i Paracadutisti del “Tuscania”, 3 arresti e 4 denunce

Prosegue senza sosta la stretta sui controlli nell’area archeologica centrale di Roma. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, affiancati dagli assetti specializzati del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, hanno condotto un’operazione straordinaria di presidio attorno al Colosseo, concentrando le verifiche sul belvedere panoramico di Largo Gaetana Agnesi e lungo i flussi di accesso della stazione Metro B.

L’intervento rientra nella cornice operativa definita in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, con l’obiettivo di disarticolare sacche di degrado, microcriminalità e spaccio di stupefacenti nelle aree a più alta concentrazione turistica.

Il bilancio del blitz: identificazioni, arresti e refurtiva recuperata

Il dispositivo messo in campo ha consentito di identificare circa 120 persone e ispezionare 10 veicoli.

Il bilancio giudiziario tracciato dai Carabinieri conta 3 arresti e 4 denunce in stato di libertà:

Borseggio al turista: arrestato per rapina impropria un cittadino tunisino di 36 anni (senza fissa dimora e con precedenti), bloccato subito dopo aver sfilato il portafoglio dallo zaino di un visitatore straniero. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata;

Catturato alla Metro B: arrestato all’uscita della fermata Colosseo un 20enne tunisino, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma per aver violato le prescrizioni del precedente divieto di dimora;

Furto in negozio: tratto in arresto per furto aggravato un cittadino etiope di 49 anni, sorpreso a sottrarre merce all’interno di un esercizio commerciale del quartiere.

La mappa dello spaccio: denunce per hashish e “cocaina rosa”

Il pattugliamento a raggio stretto attorno all’Anfiteatro ha permesso di intercettare diversi pusher attivi nelle vie limitrofe:

Piazza del Colosseo: denunciato un romano di 25 anni trovato con circa 22 grammi di hashish;

Largo Agnesi: denunciato un secondo 25enne romano con 38 grammi di hashish, bilancini e 1.965 euro in contanti;

Via Frangipane: denunciati due cittadini colombiani (di 24 e 29 anni) sorpresi con 3 grammi di “cocaina rosa” (tusi) e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel corso delle verifiche, altri 7 giovani sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti, a seguito del sequestro di complessivi 14,5 grammi di hashish e 3,5 grammi di marijuana.

I tre arrestati sono stati ristretti nelle camere di sicurezza in attesa delle decisioni della Magistratura, mentre il presidio dei Carabinieri e del Reggimento “Tuscania” proseguirà nei prossimi giorni.

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