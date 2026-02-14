Sicurezza in Metro: scattano arresti e catture tra Termini e Spagna

La sicurezza nelle metropolitane della Capitale resta una delle priorità assolute delle forze dell’ordine.

Il nucleo PolMetro della Polizia di Stato ha condotto nelle ultime settimane una serie di operazioni mirate nelle stazioni più frequentate di Roma, con risultati significativi tra arresti per furti violenti e cattura di latitanti che cercavano di nascondersi tra la folla dei pendolari.

Furti e rapine sventati a Termini

La stazione Termini, nodo nevralgico della rete, è stata teatro di due interventi rapidi ma efficaci:

Rapina sul convoglio: Un cittadino ivoriano di 23 anni è stato fermato dopo aver strappato con violenza il cellulare dalle mani di una passeggera. L’uomo era riuscito a fuggire dal treno prima della chiusura delle porte, ma è stato rintracciato poco dopo sotto i portici di Piazza Vittorio.

Tecnica dell’“accerchiamento”: Tre giovani di origine romena sono stati arrestati in flagranza mentre tentavano di sottrarre oggetti dallo zaino di una vittima. Due facevano da “schermo”, distraendo gli altri passeggeri, mentre il terzo agiva alle spalle della persona prescelta.

Latitanti intercettate sulle banchine

Le operazioni di controllo documentale hanno consentito di interrompere la latitanza di due donne destinatarie di ordini di carcerazione:

Fermata San Paolo: Una 24enne bosniaca è stata fermata durante un controllo ordinario. Doveva scontare oltre quattro anni di carcere per reati che vanno dagli stupefacenti al patrimonio, come da ordine di custodia cautelare emesso a novembre 2025.

Fermata Spagna: Una 22enne romena è stata bloccata sulla banchina, doveva scontare una condanna di 3 anni e 10 mesi per reati analoghi, con ordine di carcerazione in vigore dallo scorso agosto.

