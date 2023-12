Roma al terzo posto per indice di criminalità: SicurX, la soluzione innovativa per la sicurezza domestica

Che nella capitale ci fosse un’escalation di criminalità, era stato già intuito dai romani. Anche quartieri, un tempo, considerati “zone franche”, da qualche anno hanno dovuto fare i conti con un clima di insicurezza.

E’ quanto emerge dai dati sulla pubblica sicurezza elaborati dal ministero dell’Interno e pubblicati sul quotidiano il Sole 24 Ore. Roma nel 2023 sale sul podio per indice di criminalità, con un più 8,3 per cento sul totale dei delitti denunciati nel primo semestre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022. Una crescita del 5,1 per cento, invece, è registrata rispetto al 2019, in controtendenza rispetto al calo nazionale.

Con 231,293 denunce – 5,485 ogni 100 mila abitanti – Roma conquista il terzo posto in Italia. Davanti a lei solo Rimini, con 6.246 denunce ogni 100 mila abitanti e in vetta alla classifica Milano, con 6.991 denunce ogni 100 mila cittadini.

Nel dettaglio la Capitale conquista il podio per i reati di estorsione con 31,1 episodi ogni 100 mila abitanti. Secondo posto per Roma nella sezione dei crimini denunciati legati agli stupefacenti con un tasso di 88,4 denunce ogni 100 mila abitanti. Terzo posto per esposti per furto con destrezza: 618,5 denunce ogni 100 mila abitanti.

L’aumento dei furti e delle rapine nelle abitazioni preoccupa maggiormente perché, a differenza della strada, la casa è sempre stata considerata un porto sicuro, un’oasi di tranquillità dove rifugiarsi con i propri cari.

Cosa fare allora per proteggersi efficacemente senza dover andare incontro a costi esorbitanti ma avendo garantiti sistemi di qualità?

