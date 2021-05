Sitting Volley. Il Fonte Roma Eur conquista il pass per la finale scudetto

Il Fonte Roma Eur conquista il pass per la finale scudetto di Sitting Volley. Ieri al Pala Fonte di Roma, nell’evento organizzato dalla FIPAV Lazio, la squadra guidata da Giuseppe Martino ha superato Cagliari Volley con il risultato di 3-0 e Dream Volley Pisa per 3-1 nella sfida decisiva per il passaggio del turno dopo che i toscani avevano superato in tre set i sardi nella seconda partita del girone F.

Issi e compagni hanno dimostrato tutte le loro qualità in due match tecnicamente molto validi, prima riuscendo a imporsi su Cagliari e poi affrontando Pisa con lo spirito giusto, in particolare nel terzo e nel quarto parziale. Il bottino totale di 6 punti garantisce dunque a Roma l’accesso tra le migliori 6 del campionato che a giugno si contenderanno lo scudetto: oltre al Fonte Roma, sono già qualificate Scuola di Pallavolo Fermana, Volley Gioco Parma, Nola Città dei Gigli e Volley Academy Teodoro Cicatelli. La sesta e ultima qualificata uscirà fuori dal triangolare tra Brembate, Chieri e Pordenone.

L’ottimo risultato del Fonte Roma Eur fa il palio con il terzo posto assoluto delle ragazze della Sport Academy 360 che domenica scorsa, a Tirrenia, sono salite per la prima volta sul podio di un campionato italiano di sitting. Nelle prime due partecipazioni al torneo, i ragazzi del Fonte hanno invece conquistato il tricolore nel 2018 e la medaglia d’argento nel 2019.

Fonte Roma Eur: Daniele Avino, Giuseppe Biancolini, Matteo Cavagnini, Jorge Luis Choque Ricaldy, Manuel Curci, Emiliano De Gattis, Alessandro Issi, Claudio Mancini, Fabio Marsiliani, Daniele Moretti, Paolo Moschetti, Fabio Romei, Pierpaolo Santoro. All. Martino. Vice All. Angela Galli

Dream Volley Pisa: Adriano Carpita, Marco Carpita, Pasquale Martucci, Alessandro Sodini, Francesco Bellandi, Andrea Bacci, Luca Carpita, Alessandro Ferretti. All, Eva Ceccatelli. Vice All. Nicoletta Valleggi

Cagliari Volley: Giulio Ciuferri, Diego Ferrazza, David Fivoli, Luca Terrone, Gianluigi Pia, Matteo Scalas, Fabio Matteo Stroscio. All. Alessandra Tiloca

Arbitri: Christian Battisti, Marco Lo Re, Sabrina Grasso