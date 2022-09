Sopralluogo di Gualtieri al Parco Centocelle

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato oggi pomeriggio 16 settembre 2022 al sopralluogo nell’area del Parco di Centocelle dove sono in via di conclusione gli interventi di bonifica seguiti all’incendio dello scorso luglio (Via Casilina – direzione in uscita da Roma – circa 150 m prima incrocio con viale Palmiro Togliatti).

“La bonifica dell’ex Casilino 900 è conclusa ed oggi siamo tornati lì per verificare lo stato dell’area tra il Parco archeologico di #Centocelle e gli autodemolitori.”

Così afferma in un post sul Facebook l’assessore all’Ambiente del V Municipio Edoardo Annucci.