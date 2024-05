Sorpreso dai carabinieri 42enne con fare sospetto tra le auto: sequestrati attrezzi da scasso

Nella scorsa notte, un individuo con atteggiamento sospetto è stato sorpreso mentre si aggirava tra le auto parcheggiate lungo via Casperia, nel quartiere Africano, attirando così l’attenzione dei Carabinieri della Stazione Roma Parioli.

Dopo essere stato fermato per un controllo, è stato scoperto che l’uomo era in possesso di una serie di attrezzi da scasso, due centraline per auto e un computer con sistema diagnostico veicolare.

Questo tipo di computer è in grado di connettersi ai veicoli per fornire una diagnosi, ma può anche accedere a informazioni riservate sul veicolo, clonare chiavi o eludere i sistemi di sicurezza delle centraline di accensione.

Il materiale sospetto è stato immediatamente sequestrato e i Carabinieri hanno avviato approfonditi accertamenti per risalire alla provenienza delle centraline e del computer.

L’uomo coinvolto, un individuo di 42 anni di nazionalità argentina, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e ricettazione.

Le indagini dei Carabinieri mirano ora a individuare eventuali collegamenti criminali e a prevenire attività illegali simili nel futuro, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei loro veicoli nella zona.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati