Spacciatori a domicilio: due giovani arrestati a Tivoli con 26 grammi di cocaina

I Carabinieri della compagnia di Tivoli hanno sgominato un’attività di spaccio di droga che operava a domicilio in una frazione del comune laziale.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato due giovani stranieri con un atteggiamento sospetto nei pressi di una palazzina a Campolimpido. All’avvicinarsi dei Carabinieri, i due hanno tentato di disfarsi di un borsello, insospettendo i militari che hanno proceduto al loro fermo.

La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di 26 grammi di cocaina, suddivisi in 46 dosi già confezionate e pronte per lo spaccio. All’interno di un nascondiglio ricavato in un pilastro dell’edificio, i Carabinieri hanno inoltre trovato due bilancini di precisione, un macchinario per sigillare le dosi e la sostanza usata per il “taglio” della cocaina.

I due giovani, un 21enne romeno e un 19enne albanese, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, sono stati tradotti presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Tivoli. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Gip.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati