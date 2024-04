Spara con fucile a pallini, a pochi metri dall’area giochi per bambini: fermato

Erano intenti a svolgere i consueti controlli all’interno di un mercato del VIII Municipio, gli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, quando , ieri, sono stati richiamati da alcuni cittadini per la presenza, in un’area verde compresa tra via Paolo di Dono e Via del Serafico , di un soggetto che sparava con un grosso fucile e delle pistole contro un bersaglio di carta, apposto sul muretto di recinzione del parco, vicino ai giochi destinati all’infanzia.

Gli agenti sono accorsi sul luogo indicato e hanno fermato l’uomo, un italiano di 48 anni che, una volta terminate le procedure di identificazione e gli accertamenti del caso, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Trovate sul posto anche due pistole prive di sicurezza, due fondine, un cinturone, tre caricatori e due confezioni di pallini , destinate a ricaricare le armi. , è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Trovate sul posto anche due pistole prive di sicurezza, due fondine, un cinturone, tre caricatori e due confezioni di pallini , destinate a ricaricare le armi.

Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte a ulteriori perizie, per verificarne eventuali alterazioni strutturali e funzionali.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati