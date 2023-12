Spinaceto: Morto il 16enne che si è sparato alla testa con la pistola del padre

È ufficiale, il ragazzo di solo sedici anni che si è sparato alla testa con la pistola del padre, residente nella periferia del IX municipio, è morto. Il suo cuore ha smesso di battere dopo 36 ore di agonia. Ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Camillo di Roma i medici ne hanno accertato il decesso nella giornata di ieri ( Giovedì 14 dicembre 2023).

Come spiegato dal nosocomio di circonvallazione Gianicolense nel bollettino diffuso : “Il ragazzo di 16 anni, ricoverato dal 12 dicembre 2023 in rianimazione per ferita d’arma da fuoco alla testa, è deceduto per l’evoluzione delle gravissime lesioni craniche. I genitori hanno acconsentito al prelievo degli organi a scopo di donazione”.