Spranga, lama e uno zaino strappato: così è scattata la rapina alla stazione di Lavinio

L’ennesima lite degenerata in un’aggressione sanguinaria nei pressi dello scalo ferroviario di Lavinio.

Due giovani di 22 e 29 anni, entrambi di origine marocchina e con precedenti penali per reati patrimoniali e spaccio, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Velletri con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

La violenza scattata alla stazione

I fatti risalgono allo scorso 29 luglio. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato Anzio-Nettuno, i due si sono avvicinati a un connazionale chiedendogli con insistenza dei contanti.

Di fronte al netto rifiuto dell’uomo, è scattata la ritorsione: armati di una spranga d’acciaio e di una lama, lo hanno colpito ripetutamente al viso ed all’altezza della zona lombare, facendolo stramazzare al suolo per poi strappargli lo zaino e fuggire.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il ferito ne avrà per almeno venti giorni.

Le indagini immediate della Polizia si sono concentrate sui soggetti già censiti nell’area dello scalo: sottoposto ad album fotografico, il malcapitato ha riconosciuto senza esitazioni i due aggressori, permettendo ai magistrati velletrani di spalancare per loro le porte del carcere.

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