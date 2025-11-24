“Stanno sparando”: notte di paura a Torpignattara, ma a terra non c’è un bossolo

“Stanno litigando… ci sono esplosioni, sembrano colpi di pistola”. È con queste segnalazioni concitate che, poco dopo la mezzanotte di sabato 22 novembre, i residenti di via Filarete – a due passi dal supermercato Carrefour – hanno chiamato il 112. Una notte che, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in un caso di cronaca.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato due uomini già noti alle forze dell’ordine: un 31enne romano e un 40enne originario di Palestrina ma domiciliato a Roma.

Il secondo presentava graffi ed escoriazioni sul volto, segni di una lite appena consumata. Entrambi, però, hanno scelto la via del silenzio: poche parole, nessuna spiegazione su cosa ci facessero lì o su cosa fosse accaduto prima dell’arrivo delle pattuglie.

Le prime verifiche dei militari hanno però fatto emergere un dettaglio che ha cambiato la notte del 40enne: l’uomo doveva trovarsi agli arresti domiciliari. Per lui è scattata immediatamente una denuncia per evasione.

Intanto, mentre gli investigatori passavano al setaccio la zona, non sono stati trovati bossoli né tracce che confermassero l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Tuttavia, le telecamere di sorveglianza dell’area sono ora al vaglio degli inquirenti: i video potrebbero chiarire cosa sia realmente successo in strada e se quella lite avesse davvero l’ombra di una pistola.

