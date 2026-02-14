Stazione Termini, Polizia Locale intercetta spacciatore: a suo carico un ordine di rintraccio

Proseguono i controlli della Polizia Locale nelle aree più sensibili della Capitale. Nel mirino, ancora una volta, la zona della stazione Termini e il quadrante dell’Esquilino, dove negli ultimi mesi si è intensificata l’azione di contrasto al degrado urbano e all’illegalità diffusa.

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) è intervenuta in via Principe Umberto, nel cuore del rione Esquilino, fermando un uomo che si aggirava con fare sospetto.

Il 35enne, cittadino senegalese, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, bilancini di precisione, denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio. In sua compagnia anche una donna, risultata in possesso di un coltello.

L’ordine di carcerazione

Entrambi sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Locale in via Macedonia per gli accertamenti di rito.

Dai controlli è emerso che a carico dell’uomo pendeva un ordine di rintraccio e traduzione in carcere per la mancata ottemperanza a precedenti misure cautelari.

Al termine delle procedure, gli agenti hanno eseguito il provvedimento, trasferendo il 35enne presso la casa circondariale di Rebibbia. Per la donna è invece scattata la denuncia per porto abusivo di armi.

Controlli rafforzati tra Termini ed Esquilino

L’intervento si inserisce in un piano più ampio di monitoraggio e presidio del territorio nelle aree comprese tra la stazione Roma Termini e l’Esquilino, considerate tra le più delicate sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Secondo i dati diffusi dal Comando, nell’ultimo mese sono state oltre 300 le persone controllate, più di venti le denunce e quattro gli arresti eseguiti.

Un’attività che punta a rafforzare la percezione di sicurezza in uno dei quadranti più frequentati e complessi della città.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.