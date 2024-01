Stazioni Casilina e Ostiense, due donne investite da due Treni: Sono gravi

Investita alla stazione Ostiense:

Alle 10:10 un secondo investimento. Un treno della linea Roma – Civitavecchia ha centrato una donna in prossimità Ostiense. Anche in questo caso sul posto si sono recati i pompieri, i medici del 118 e il personale della PolFer. La donna, cosciente, è stata portata all’ospedale San Camillo. È grave. In questo caso si sono verificati effetti sulla mobilità ferroviaria con rallentamenti tra 10 e 30 minuti per 11 treni Regionali.