Stranezze in città: pedalando in via Lucio Mario Perpetuo e in via Decio Mure

All’angolo di due strade, vicino al cavalcavia di via Tuscolana che porta all’Acquedotto Felice, c’è un tunnel lungo una cinquantina di metri.

Stavo pedalando in via Lucio Mario Perpetuo e all’altezza del numero civico 1 ho svoltato a destra per via Decio Mure, quartiere Tuscolano, lo sguardo è andato alla mia sinistra e ho visto un sottovia stradale.

Per poter raccontare “la stranezza” di questa mattina, ho volutamente “rubato” mezzo titolo all’articolo a firma di Don Domenico Vitulli, Parroco di S. Tommaso d’Aquino, pubblicato il 23 novembre 2022 da Abitare a Roma, “Una storia vera di “fastidiosa” povertà e qualche pensiero, di cui ne allego il link

Nella norma evito di entrare nei tunnel e nei sottopassi, l’oscurità di certi luoghi non mi dà sicurezza.

Ma la curiosità e la voglia di scoprire, mi hanno portato ad entrare.

Pedalando nell’oscurità ho trovato un dormitorio.

Tanti materassi in terra, in fila, tra l’uno e l’altro uno spazio libero di circa un metro.

Tante persone stese sui materassi, nel buio profondo, la luce data solo dall’entrata e dall’uscita del sottovia.

Non una camerata ma un tunnel di cinquanta metri, che parte da via Decio Mure (Tuscolano) e arriva a via dei Lentuli (Quadraro). Con un tetto, dato dalla salita o dalla discesa di via Tuscolana.

Un signore mi ha visto fotografare, mi ha guardato, si è avvicinato, mi ha detto: sono migranti!

In quel momento mi sono posto delle domande: cosa succede in un certo momento della lora vita ai migranti irregolari? Dormire in un tunnel può essere una motivazione che porta le persone a lasciare il loro paese? Questa può essere la reale vita dello straniero che raggiunge in modo irregolare l’Italia? Come può sperare nella regolarizzazione l’immigrato irregolare?

La risposta mi è arrivata da una frase letta nell’articolo di don Domenico Vitulli:

“…………..non sei stato gentile con chi – hai pensato – non capiva che quella era la tua ultima possibilità di trovare cibo e un posto per la notte”.

Quale essere umano passerebbe le notti in quel tunnel, se solo avesse la possibilità di non farlo.

