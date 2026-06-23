Strano via vai da una villetta a Tor San Lorenzo: perquisito e arrestato un 28enne con cocaina e 4mila euro in contanti

Quel continuo andirivieni di facce note e giovanissimi a qualsiasi ora del giorno e della notte aveva finito per insospettire l’intero vicinato.

Un flusso anomalo che non è sfuggito ai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, che ad Ardea, sul litorale a sud di Roma, hanno tratto in arresto un ragazzo del posto di 28 anni. Il giovane è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del mercato della droga sul territorio costiero.

I militari, appostati da tempo nei pressi dell’abitazione del ventottenne, hanno deciso di rompere gli indugi e fare irruzione per un controllo approfondito proprio mentre si registrava l’ennesimo movimento sospetto davanti alla porta d’ingresso.

La perquisizione: dosi termosaldate e il tesoro in contanti

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori. All’interno delle stanze, i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio campionario pronto per il mercato al dettaglio:

Cocaina “pronta all’uso”: 8,3 grammi di sostanza purissima, già metodicamente ripartiti in 13 dosi termosaldate e pronte per lo smercio.

Hashish e strumenti: Diverse dosi di fumo e tutto il materiale necessario alla pesatura e al confezionamento, tra bilancini di precisione e cellophane.

Il denaro: Nascosta nell’appartamento, i militari hanno sequestrato anche la somma in contanti di 4.430 euro in banconote di piccolo e medio taglio, considerata dagli inquirenti il provento diretto delle vendite delle ultime ore.

Scattano i domiciliari in attesa del rito direttissimo

Tutto il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro penale e messi a disposizione della magistratura per le analisi tossicologiche di rito.

Il ventottenne, dopo le formalità di rito espletate in caserma, è stato riaccompagnato presso la stessa abitazione ma questa volta in stato di detenzione: l’autorità giudiziaria ha infatti disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il giovane rimarrà piantonato all’interno delle mura domestiche in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale di Velletri per la convalida del fermo e il contestuale processo con rito direttissimo.

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