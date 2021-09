Ritorna, in questo stupendo fine estate, nel pittoresco e vivace quartiere di Centocelle, un evento che sicuramente i nostri lettori gradiranno e gusteranno molto: STREET FOOD a largo Agosta dal 10 al 12 settembre.

L’anno scorso, infatti fu annullato il tradizionale Street Food di via dei Castani e piazza dei Mirti, per le restrizioni del DPCM per il contenimento del contagio da Covid.

In realtà largo Agosta è la classica piazza che è punto di incontro tra tre quartieri molto popolati: Collatino, Prenestino e Centocelle, quindi la redazione di Abitare a Roma, attraverso il responsabile del settore enogastronomico, non potrà mancare a questo stimolante e succulento appuntamento.

La redazione, quindi, invita i lettori ad andare a degustare i cibi più appetitosi e a votare (direttamente sulle pagine della testata) i piatti che maggiormente avranno gradito.

Per semplicità nella scelta straordinaria dei vari cibi, pubblichiamo uno schema in modo da partire da casa già con una idea, in questo caso sarete voi a dare un giudizio.

La redazione si asterrà, per il momento, di fornire indicazioni e descrizioni.