Tassa rifiuti, scadenza pagamento lunedì 31 luglio

C’è tempo fino a lunedì 31 luglio 2023 per pagare i bollettini della Tassa Rifiuti relativi al primo semestre 2023

Le operazioni Ta.Ri. possono essere svolte anche da casa, attraverso i canali online registrandosi nella sezione “La mia Ta.Ri.” del sito www.amaroma.it. Con questa modalità, è possibile inviare ad AMA le comunicazioni di iscrizione, variazione, cessazione, la richiesta di agevolazione ambientale per compostaggio domestico, rateizzazioni ed anche visualizzare le informazioni relative alla propria posizione contrattuale, lo stato dei pagamenti, i dati dell’immobile, nonché stampare la copia conforme dei documenti di pagamento.

Prima di recarsi agli sportelli fisici per la Tassa che AMA gestisce per conto di Roma Capitale – via Capo D’Africa 23/b, piazzale Caduti della Montagnola 39 e via Giovanni Amenduni (Ostia) – è necessario prenotare un appuntamento e la prenotazione si può fare sempre online.

Tutte le informazioni generali sulla tassa rifiuti di Roma Capitale possono essere richieste anche al “ChiamaRoma 06.06.06”. Nel caso di richieste particolari, la chiamata viene gestita da un operatore specializzato.