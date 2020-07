TBQweb_gli appuntamenti dal 6 luglio al 12 luglio

Al via il palinsesto settimanale – dal 6 al 12 luglio – di #TBQweb sulla pagina facebook del Teatro Biblioteca Quarticciolo.

TBQweb continua sabato 11 luglio (ore 18), in prima visione facebook, con Ritratti d’autore. Emanuele Masi, direttore artistico del Festival Bolzano Danza, dialoga con Dunja Jocic e Marinus Groothof. In coda all’incontro, organizzato in collaborazione con Bolzano Danza, sarà proiettato il video Bird.

Bird, diretto dalla coreografa e performer Dunja Jocic e dal regista Marinus Groothof, racconta la storia della relazione di un fanciullo con il suo uccellino e sua madre diva dell’opera, che lo lascia da solo a giocare, sognare e possibilmente mettersi nei guai. Bird ha debuttato al Netherlands Film Festival 2015 e ha gareggiato per un Golden Calf. Il film è stato proiettato al Filmforum del Ludwig Museum di Colonia (Germania), al Festival Dance on Camera di New York (USA) e al Festival Dead by Dawn di Edimburgo (Scozia). The Bird ha ricevuto il Cinedance Public Award nel 2016 ad Amsterdam (Paesi Bassi). Bird è sostenuto dal Cultural Media Fund olandese, dal Performing Arts Fund NL e da NTR in collaborazione con Cinedans. (Incontro in lingua inglese con i sottotitoli in italiano.)

Domenica 12 luglio (ore 18.00), in prima visione facebook, direttamente dalla Palestra Popolare Quarticciolo, il secondo appuntamento di TBQring: Fabiana Iacozzilli. Corpo a corpo. I linguaggi dell’io. In questo incontro, condotto da Andrea Pocosgnich (TeatroeCritica.net), entriamo nella “stanza creativa” di Fabiana Iacozzilli, per parlare dei metodi, delle estetiche, della pedagogia e dei temi che compongono la visione artistica; con uno sguardo agli interrogativi che questo nostro presente, profondamente influenzato dalla pandemia, ha generato. Fabiana Iacozzilli è attiva nell’underground teatrale romano da più di un decennio, una gavetta che l’ha portata negli ultimi anni a misurarsi con produzioni di respiro maggiormente nazionale. Con il suo ultimo lavoro, La classe (UBU 2019: Vincitore miglior progetto sonoro e nomination per miglior spettacolo di teatro, migliore regia, miglior scenografia; Vincitore Premio della critica ANCT 2019; Vincitore in-Box 2019), ispirandosi a Tadeusz Kantor, è tornata nella stanza della propria memoria, ha mescolato biografia e invenzione teatrale, ha reinventato il proprio linguaggio perché potesse farsi filtro e veicolo dell’indicibile. A settembre debutterà con il suo nuovo spettacolo all’interno della programmazione di Biennale Teatro 2020.

Con #IncursioniArtisticheDiMutualità il programma di iniziative social del Teatro Biblioteca Quarticciolo si inserisce nel palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale.