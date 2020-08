“Teatramm”, Noi facciamo Teatro

Dal 3 al 5 settembre si terrà a Roma presso il Teatro Marconi il secondo festival teatrale dal titolo “Teatramm”, un vero e proprio concorso teatrale, ideato da Emiliano De Martino che ne cura la direzione artistica.

La rassegna vede protagonisti tre spettacoli al giorno per due giorni, sei saranno le compagnie che si esibiranno, gli spettacoli verranno giudicati alla fine di ogni singola giornata da una giuria composta per il 50% da professionisti e tecnici del settore e per l’altro 50% dal pubblico.

La giuria tecnica ha nove professionisti e un giurato extra (guest) diverso per ogni serata.

Come presidente della giuria troviamo il direttore artistico del teatro Marconi e Nino Manfredi di Ostia, Felice Della Corte.

Lo spettacolo che vincerà il concorso sarà premiato nella serata di sabato 5 settembre e verrà inserito nel cartellone del teatro Marconi per la stagione teatrale 2020/2021, tra le più importanti della città.

Nella serata finale sono previsti ospiti a sorpresa e la presentazione di due film, con il lancio di un libro e show live, delle stesso De Martino.

Teatramm non solo è un titolo ma una parola ideata, pensata con la volontà di racchiudere tutta la tradizione teatrale e linguistica partenopea: noi facciamo il teatro = noi teatriamo = ‘teatramm’.

In quel “Noi” facciamo teatro è nascosto il profondo desiderio di continuare a fare teatro, in sinergia e unità tra le diverse maestranze, nonostante il terribile periodo che sta vivendo tutto il mondo dell’arte e più precisamente quello del teatro così duramente colpito dalle regole del distanziamento sociale.

La volontà degli organizzatori e di De Martino si palesa nella realizzazione del Festival nonostante gli ostacoli dati dal Covid, non solo come espressione artistica intima di un sentire personale, ma come resilienza, una volontà artistica, professionale e collettiva, che fa di questo evento uno strumento sociale di riflessione e aggregazione “Teatramm” Noi Facciamo Il Teatro, quel Noi forte e sottinteso che esprime la determinazione: Noi continiuamo a farlo!! “Teatramm”!!

Francesca Di Iorio

Programma degli spettacoli selezionati per la seconda edizione del festival teatrale TEATRAMM’ 2020:

GIOVEDI 03 SETTEMBRE:

ore 18.30: ANTI – GONE (60 min.) – Compagnia SG Project

ore 20.00: CONRAD (60 min.) – Produzione Maria Teresa Audino

ore 21.30: LA VALIGIA E’ QUASI PRONTA (70 min.) – Compagnia della Farsa

VENERDI 04 SETTEMBRE :

ore 18.30: SOFFIANDO NEL VENTO (65 min.) – Compagnia Arte&Dintorni

ore 20.00: ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO (75 min.) – Compagnia FSSL

ore 21.30: LA METAMORFOSI DI PULCINELLA (75 min.) – Compagnia Pulcinellarte

Costo del biglietto €16 comprensivo di tre spettacoli.

Biglietto Under 18 € 9.

Se non si può partecipare come pubblico dal vivo sarà possibile partecipare in un altro modo e cioè aderendo all’iniziativa benefica del Biglietto Sospeso chiamando direttamente in teatro e lasciando un biglietto intero pagato da mettere a disposizione di chi non ha modo di acquistarlo.

SABATO 05 SETTEMBRE ORE 21.00 SERATA DI GALA

Premiazioni varie categorie

Ospiti a sorpresa

Presentazione di due film

Presentazione di un libro

Interviste alle compagnie

Costo del biglietto unico € 5 con prenotazione obbligatoria.

Se non si può partecipare come pubblico dal vivo sarà possibile partecipare in un altro modo e cioè aderendo all’iniziativa benefica del biglietto sospeso chiamando direttamente in teatro e lasciando un biglietto intero pagato da mettere a disposizione di chi non ha modo di acquistarlo.

La giuria tecnica:

Presidente di giuria Felice Della Corte – Direttore artistico Teatro Marconi di Roma e Teatro Nino Manfredi di Ostia

Mario Parruccini – Regista cinematografico

Irene Antonucci – Attrice e Conduttrice

Teresa Combierati – Giornalista per Velvet Mag

Sissi Corrado – Blogger per CulturSocialArt

Maria Lauria – Attrice

Rossella Pugliese – Attrice

Yassmin Pucci – Attrice e produttrice cinematografica

Vito Loprete – Agente cinematografico

Per tutte le informazioni

info@teatromarconi.it 065943554 viale Marconi 698E, ampio parcheggio interno.