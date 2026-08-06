Tenta di sfondare la porta dell’ex compagna e aggredisce i Carabinieri: arrestato 47enne al Prenestino

Una notte di terrore al quartiere Prenestino che rischiava di trasformarsi nell’ennesima tragedia annunciata. È accaduto in via Teano, dove i Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro hanno arrestato un 47enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e una contestuale denuncia a piede libero per atti persecutori nei confronti dell’ex partner.

L’allarme è scattato a seguito di una chiamata di emergenza al 112 che segnalava un’aggressione in corso nei pressi dell’abitazione di una 48enne romana. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo nell’androne mentre cercava furiosamente di fare irruzione nell’appartamento della donna.

Il 47enne si presentava in un evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto con tutta probabilità all’abuso combinato di alcol e sostanze stupefacenti, e con diverse ferite sul volto.

Alla vista della pattuglia, la situazione è precipitata in pochi secondi. L’uomo si è mostrato subito aggressivo, rifiutando di fornire le proprie generalità e di spiegare l’origine dei tagli sul viso. In un momento di escandescenza, si è scagliato contro gli operanti sferrando un violento pugno al collo a uno dei Carabinieri.

Solo il pronto intervento dei militari presenti e il tempestivo arrivo di altre gazzelle in supporto hanno consentito di bloccare l’aggressore in sicurezza, evitando che la violenza degenerasse ulteriormente.

Il Carabiniere rimasto ferito è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’Ospedale San Giovanni, da cui è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Per il 47enne è stato invece disposto il ricovero all’Ospedale “M.G. Vannini”, dove si trova tuttora trattenuto per le cure del caso e piantonato in regime di arresto.

Alla luce dei gravissimi antecedenti e del contesto di persecuzione nei confronti dell’ex compagna, i Carabinieri hanno immediatamente fatto scattare le procedure d’urgenza previste dal “Codice Rosso”, provvedendo contestualmente all’aggiornamento della banca dati del Sistema SCUDO per la tutela delle vittime di violenza domestica. L’indagato resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio con rito direttissimo.

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