Tentano di trasformare una fabbrica in casa: scatta lo sgombero

Cinque persone, un’intera famiglia in cerca di un tetto, avevano deciso di trasformare i locali di un’ex fabbrica in zona Casilino nel loro nuovo rifugio.

Approfittando dello stato di abbandono della struttura in via dei Ruderi di Torrenova, nella tarda serata di ieri hanno forzato l’accesso e si sono insediati al suo interno.

La loro permanenza, però, è durata poco. La Questura di Roma, nell’ambito di una strategia che punta a contrastare ogni forma di illegalità, ha disposto un intervento immediato.

Nella mattinata di oggi, gli agenti del commissariato di zona sono entrati in azione, liberando lo stabile e ripristinando la legalità.

La fabbrica, ormai dismessa e di proprietà di una società immobiliare, era priva di ogni servizio essenziale: niente acqua, niente elettricità, nessuna condizione igienico-sanitaria adeguata.

In poche ore, gli occupanti avevano già allestito giacigli di fortuna con le poche masserizie a disposizione, tentando di rendere abitabile quello che, di fatto, era un ambiente fatiscente e inadatto alla vita.

L’intervento della Polizia non si è limitato a ristabilire il diritto di proprietà, ma è stato anche un’operazione di tutela della sicurezza e della dignità delle persone coinvolte.

