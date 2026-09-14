Termini, afferra una bambina di 6 anni e tenta di trascinarla via: 69enne arrestata

Un’aggressione improvvisa e violenta, consumata nel caos quotidiano del principale hub di scambio della Capitale.

Momenti di vero e proprio terrore si sono vissuti all’interno della banchina metropolitana della Stazione Termini, dove una bambina di soli sei anni è stata sorpresa e afferrata da dietro da una donna che ha tentato di trascinarla lontano da sua madre per poi sparire nel flusso dei passeggeri.

La prontezza degli agenti della Polizia di Stato in servizio di pattugliamento nello scalo ha impedito che l’episodio sfociasse in tragedia: la sospettata, una 69enne di origini somale, è stata bloccata a vista, sottratta al linciaggio e arrestata con l’accusa di sequestro di persona.

L’aggressione nel ventre della stazione

La vittima, una bimba bulgara di 6 anni, stava camminando a fianco alla madre di 38 anni tra le centinaia di pendolari e turisti che affollano il livello sotterraneo dello scalo:

Il blitz a tradimento: Approfittando della confusione, la 69enne si è avventata con scatto fulmineo alle spalle della piccola, cingendola con forza nel chiaro tentativo di strapparla al controllo genitoriale ed allontanarsi rapidamente.

L’allarme e la risposta della Polizia: La reazione immediata della madre e l’attenzione dei poliziotti di presidio nella galleria metropolitana hanno consentito di isolare la scena nel giro di pochissimi secondi, liberando la piccola impaurita e restituendola all’abbraccio materno.

Caccia alle immagini e nodo sul movente

Mentre l’autorità giudiziaria si appresta a formalizzare le contestazioni penali ed a convalidare il provvedimento restrittivo, gli investigatori battono ogni pista per fare luce sul contesto del gesto:

L’esame dei filmati di sicurezza: Gli agenti stanno analizzando i nastri registrati dagli impianti di videosorveglianza a circuito chiuso della metropolitana per ricostruire le fasi antecedenti all’aggressione e tracciare tutti i movimenti compiuti dalla donna all’interno dello scalo.

Gli interrogativi delle indagini: Resta da chiarire se si sia trattato di un blitz mirato e premeditato, se vi fossero pregressi contatti tra le parti o se la 69enne abbia agito d’impulso in uno stato di alterazione psicofisica.

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