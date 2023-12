Termini: Aggrediscono carabinieri per evitare un fermo, 4 arresti

Prima si è scagliato contro gli operatori dell’Ama poi, quando i carabinieri volevano portarlo in caserma perché trovato in possesso di un taglierino, ha iniziato a urlare richiamando l’attenzione di connazionali che sono arrivati in suo aiuto.

È accaduto in via Giolitti, nei pressi della stazione Termini.

All’arrivo di altre pattuglie dei carabinieri il gruppo di egiziani ha iniziato a inveire contro i carabinieri.

Uno brandiva un palo della segnaletica stradale.

I carabinieri hanno bloccato quattro egiziani per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiali. Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti.