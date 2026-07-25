Termini, maxi blitz dell’Arma: 8 arresti e 4 denunce tra borseggiatori, pusher e farmaci da sballo

Un perimetro di sicurezza attorno al principale snodo ferroviario della Capitale e tra le strade del vicino rione Castro Pretorio.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dalle unità cinofile di Santa Maria di Galeria, hanno portato a termine una vasta operazione di controllo del territorio coordinata con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ed emersa in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’offensiva contro i reati predatori, lo spaccio e il degrado diffuso ha portato a un bilancio di 8 arresti in flagranza, 4 denunce a piede libero e un soggetto segnalato alla Prefettura.

Furti nei negozi, violenze e auto devastate

Sul fronte della criminalità predatoria e dei reati contro il patrimonio, i militari dell’Arma hanno eseguito cinque arresti e due denunce:

Colpi a catena e rapina impropria: I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti quattro volte in un esercizio commerciale di via Gioberti, bloccando tre adulti e una minorenne (stranieri e italiani) intenti a rubare capi d’abbigliamento e cosmetici per oltre 500 euro. In uno degli episodi, un peruviano di 37 anni è finito in manette per rapina impropria dopo aver aggredito il vigilante durante la fuga;

Raid sulle auto in sosta: In via Montebello, i Carabinieri di Roma Macao hanno sorpreso e ammanettato un 37enne tunisino subito dopo aver sfondato il finestrino di un’auto per rubare gli effetti personali nell’abitacolo;

Taccheggio in stazione: Denunciata una donna italiana sorpresa dai militari dello Scalo Termini a rubare trucchi in un negozio interno alla stazione. La refurtiva di tutti gli episodi è stata interamente restituita.

La nuova frontiera dello spaccio: hashish e psicofarmaci da sballo

Sul versante del contrasto alla droga, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno bloccato due cittadini egiziani di 27 e 23 anni. La perquisizione ha portato al recupero di 14 grammi di hashish, contanti per 435 euro e 100 dollari, ma soprattutto 14 pillole di un potente farmaco neurologico.

Il medicinale, soggetto a rigida prescrizione medica, viene sempre più spesso commercializzato e abusato come sostanza stupefacente a causa dei suoi forti effetti psicoattivi e disinibenti, in particolare se assunto in combinazione con bevande alcoliche.

Sempre in zona stazioni, un nigeriano è stato denunciato per il possesso di 10 grammi tra hashish e marijuana insieme a un taglierino per confezionare le dosi, mentre una giovane è stata segnalata come consumatrice.

Catturato latitante e sequestrati attrezzi da scasso

L’operazione ha consentito inoltre di rintracciare all’interno dello scalo ferroviario un 27enne marocchino, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere scattata dopo le sue continue violazioni al divieto di dimora a Roma.

Infine, in viale del Castro Pretorio, i Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno fermato un’auto con a bordo due uomini di 26 e 60 anni: il controllo nel bagagliaio ha fatto scattare il sequestro di chiavi inglesi, punte da trapano e brugole non giustificate, con la conseguente denuncia per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

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