Termini: Trovato cadavere di un uomo in stazione, indaga la polizia

È stato rinvenuto questa mattina intorno alle 10 un cadavere in prossimità dei binari all’interno della stazione ferroviaria di Termini. Un mistero sul quale stanno svolgendo accertamenti gli agenti della polfer. Identificata la vittima in un cittadino nigeriano senza fissa dimora, restano da accertare le cause della morte, fra le quali non si esclude un possibile investimento.

Cadavere a Termini:

La richiesta d’intervento ai poliziotti del comparto polizia ferroviaria Lazio intorno alle 9:30 di oggi (lunedì 8 gennaio 2024) vicino al binario 1 est, lato via Porta San Lorenzo/via Marsala. Sulla massicciata, privo di vita, un uomo, identificato in un senza dimora nigeriano. Sul corpo i segni di un possibile investimento, con gli investigatori della polfer a lavoro per accertare le cause del decesso dell’uomo.

Ritardi e rallentamenti fra Termini e Tiburtina:

Al fine di consentire l’intervento dei poliziotti la circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti tra Roma Termini e Roma Tiburtina.