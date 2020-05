Terremoto Roma 11 maggio 2020

Brutto risveglio per molti romani questa mattina a causa della scossa di terremoto che è stata avvertita su tutto il territorio.

Alle 5:03 un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 5 km SW Fonte Nuova (Roma), con coordinate geografiche (lat, lon) 41.96, 12.58 ad una profondità di 10 km. [Fonte INGV]

L’epicentro a pochi passi dall’uscita 11 Nomentana del Grande Raccordo Anulare, tra la corsia esterna del Raccordo e la via della Cesarina.

Nella mappa seguente è evidenziata l’intensità (dello scuotimento) della scossa. E come si può vedere è stata avvertita in tutta l’area della provincia di Roma.

Invece in questa altra mappa si può notare come nella zona non siano frequenti gli eventi sismici, almeno dal 1985 ad oggi.