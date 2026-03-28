Terrore a Valle Muricana: colpi di pistola nel parcheggio delle Poste, ferito un uomo

Quello che doveva essere un normale pomeriggio di commissioni si è trasformato in pochi istanti in una scena di paura e violenza.

In via di Valle Muricana, nel quadrante nord della Capitale, il silenzio del quartiere è stato interrotto da due colpi di pistola esplosi intorno alle 17:30 di sabato 28 marzo, nel parcheggio davanti all’ufficio postale.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Polizia di Stato, un uomo sarebbe stato avvicinato da due soggetti che, con ogni probabilità, ne avevano monitorato gli spostamenti.

Il tentativo di rapina si sarebbe trasformato in un’aggressione violenta quando la vittima ha provato a reagire. A quel punto, uno dei due malviventi ha estratto l’arma e ha sparato.

I proiettili hanno colpito l’uomo solo di striscio, ma l’impatto è stato sufficiente a farlo crollare a terra, ferito e sanguinante.

Subito dopo, i due aggressori si sono dati alla fuga a bordo di un mezzo, facendo perdere le proprie tracce tra le strade della zona.

A dare l’allarme sono stati i residenti, spaventati dagli spari. In pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Nel frattempo, l’area è stata isolata dagli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi tecnici.

I poliziotti hanno repertato i bossoli e stanno cercando elementi utili, tra tracce biologiche e impronte, per risalire ai responsabili.

Resta ancora da chiarire il movente dell’aggressione. La vittima ha parlato di una tentata rapina, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono altre piste, incluso un possibile agguato mirato o un regolamento di conti.

Determinanti per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale e degli esercizi commerciali della zona, già al vaglio degli inquirenti, che potrebbero aver immortalato sia l’azione sia la fuga dei responsabili.

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