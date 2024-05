Terrore in taxi: giovani romani rapinano tassista con coltello e maschera da Clown

Un agguato ben orchestrato. Una giovane donna chiama un taxi, mentre il suo complice, nascosto, sorprende il tassista indossando una maschera da clown e lo minaccia con un coltello, rapinandolo.

Dopo la fuga, la coppia criminale è stata arrestata dalla polizia, con il sospetto che siano gli autori di un’altra rapina simile avvenuta la notte precedente a Roma nord.

Sono le 3:30 di notte del 21 Maggio quando una ragazza richiede un taxi da via Vacuna, nella zona Pietralata-Tiburtino. L’auto bianca arriva e la donna sale a bordo.

Poi scatta il blitz criminale: un uomo, nascosto dietro alcune auto, apre la portiera del taxi. Con il volto coperto da una maschera da clown e armato di coltello, minaccia l’autista e lo deruba di 50 euro. Poi si dileguano.

Il tassista allerta il 112 e fornisce una descrizione dettagliata della coppia. Le volanti della questura di Roma si mettono sulle loro tracce.

Gli agenti sorprendono i due in zona Tor Cervara-San Basilio. Riconosciuti come i presunti autori della rapina appena commessa, vengono condotti agli uffici del commissariato di San Basilio.

Identificati come due giovani romani, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e posti a disposizione della magistratura per il rito direttissimo.

Non si esclude che i due possano essere responsabili di una rapina identica avvenuta la notte precedente, sempre ai danni di un tassista, in via Licopoli, zona Città Giardino.

Sarà ora compito degli investigatori accertare la loro eventuale responsabilità anche per la rapina di Montesacro.

