The Space Cinema cerca personale: ecco come candidarsi

The Space Cinema, circuito che conta 35 multiplex moderni e all’avanguardia in tutta Italia, è alla ricerca di nuove risorse per il ruolo di Addetto multiplex da inserire nell’organico del The Space Cinema Roma Parco De’ Medici.

Il The Space Cinema Roma Parco De’ Medici dispone di 18 sale, tutte dotate di tecnologia Digital Dolby Surround, poltrone confortevoli e spaziose, anche VIP.

Con una programmazione varia e sempre aggiornata, il multisala offre anche la possibilità di assistere ad eventi in esclusiva, anteprime, spettacoli live e concerti.

L’azienda ha aperto da poco nuove posizioni per tutti coloro che desiderano lavorare all’interno del multisala della capitale.

L’impiego è part time, in orari preminentemente serali e nei giorni festivi.

Per candidarsi è necessario visitare la sezione dedicata del sito di The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/lavora-con-noi

L’indirizzo email a cui inviare il proprio CV è il seguente: lavoraconnoi@thespacecinema.it

Si invita gentilmente a specificare, nell’oggetto dell’email, il cinema presso il quale si desidera inviare la propria candidatura.

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