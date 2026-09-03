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Campidoglio, pre-intesa sul contratto: ticket mensa agli insegnanti e buoni pasto per chi lavora da casa

La soddisfazione della Uil Fp: "Un primo passo per tornare attrattivi"

C.F. - 3 Settembre 2026

Svolta per il personale amministrativo, educativo e tecnico del Comune di Roma. Raggiunta la pre-intesa sul nuovo contratto collettivo decentrato 2022/2024, un’intesa destinata a cambiare le condizioni di lavoro e i trattamenti economici di circa 22 mila dipendenti di Roma Capitale.

Il pacchetto di novità porta con sé un deciso rafforzamento del welfare integrativo e lo sblocco di vertenze storiche per diverse categorie di lavoratori.

Buoni pasto anche da remoto e ticket per le scuole dell’infanzia

Tra le misure di maggior impatto spicca l’estensione del buono pasto a chi lavora in modalità agile: il diritto scatterà con efficacia retroattiva a far data dal 24 febbraio 2026.

Altro traguardo atteso riguarda il personale educativo e scolastico: dopo un confronto durato tre anni, viene finalmente riconosciuto il ticket mensa anche a insegnanti ed educatrici.

Progressioni economiche fino al 2029 e più risorse per il welfare

Sul fronte delle carriere, il testo blinda le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) già previste per il 2026 e fissa la garanzia di Scatti annuali lungo tutto il triennio 2027/2029.

Significativo anche l’impegno finanziario sul benessere aziendale:

Fondo Welfare: Registra un incremento del 57% rispetto al passato.

Flessibilità oraria: Ampliate le fasce di ingresso e uscita per conciliare vita e lavoro.

Risorse aggiuntive: Confermati i 25 milioni di euro ottenuti mediante il Decreto PA 2025.

Strutturazione dei premi: Definitivamente stabilizzata la cosiddetta “quattordicesima”.

La Uil Fp: “Valorizzare chi c’è e attrarre nuove competenze”

In una nota di commento, la segreteria della Uil Fp di Roma Capitale ha espresso forte soddisfazione per gli esiti della trattativa, definendoli un riconoscimento concreto per i lavoratori che garantiscono i servizi essenziali della città.

“Questo accordo non è un punto d’arrivo, ma una solida base di partenza — sottolinea il sindacato —. La vera sfida ora è costruire nuove politiche del personale che sappiano valorizzare le professionalità esistenti, trattenere i talenti e rendere Roma Capitale un ente di nuovo attrattivo sul mercato del lavoro pubblico”.

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