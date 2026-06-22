Tivoli, la droga nascosta nel passeggino del figlio: quattro arresti tra l’hinterland est di Roma

Usavano un passeggino per trasportare la droga e, secondo gli investigatori, per non destare sospetti durante le attività di spaccio.

È uno degli elementi emersi nell’operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Tivoli, Guidonia, Genazzano e Palestrina, che ha portato all’arresto di quattro persone nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

La scoperta nel parco: cocaina e crack nascosti accanto al bambino

Il primo intervento è scattato a Tivoli, dove gli agenti in borghese del commissariato hanno notato una coppia con un bambino in passeggino all’interno di un parco pubblico.

A insospettire i poliziotti è stato il comportamento dell’uomo, un trentaquattrenne, sorpreso mentre maneggiava ripetutamente alcuni oggetti vicino alla carrozzina.

Quando la famiglia ha lasciato l’area verde, gli investigatori hanno deciso di procedere al controllo. L’uomo è apparso subito nervoso.

Durante la perquisizione personale gli agenti hanno trovato diverse dosi di cocaina e crack nascoste negli indumenti.

Altre confezioni di droga erano occultate all’interno del passeggino, nel vano poggiagambe, all’interno di una busta trasparente.

In casa una serra per coltivare marijuana

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione della coppia. Qui la polizia ha scoperto una piccola serra artigianale per la coltivazione della cannabis, allestita su un soppalco con lampade dedicate e sistema di ventilazione.

Nel corso della perquisizione sono state sequestrate anche ulteriori dosi di cocaina, hashish ed ecstasy, oltre a bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Guidonia, pedinato e fermato con decine di dosi in auto

Pochi giorni dopo, gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su un altro presunto pusher, osservato mentre si muoveva a bordo della propria utilitaria tra diverse strade poco frequentate di Guidonia Montecelio. I continui incontri lampo con varie persone hanno spinto gli agenti a seguirlo.

Il controllo è scattato una volta rientrato sotto casa. All’interno dell’auto sono state trovate numerose dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita.

Durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati circa 600 grammi di hashish, altra cocaina, bilancini elettronici, materiale per il confezionamento e quasi 4mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Altri due arresti tra Genazzano e Palestrina

L’operazione si è completata con altri due arresti effettuati dagli agenti del commissariato di Colleferro.

Un uomo di 36 anni è stato sorpreso mentre cedeva droga a Genazzano, mentre una coetanea è stata fermata a Palestrina dopo il ritrovamento, nella sua abitazione, di diverse dosi di cocaina e circa 2mila euro in contanti.

Gli arresti convalidati

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Tivoli, che ha richiesto la convalida delle misure eseguite dalla Polizia di Stato. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato tutti gli arresti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza