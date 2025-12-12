Tivoli, non si sveglia dal lettino dell’asilo: muore bimba di due anni

Una giornata qualunque, in un asilo nido di Tivoli, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto educatrici, genitori e l’intera comunità.Una bambina di appena due anni è morta ieri pomeriggio dopo aver accusato un improvviso malore mentre dormiva nel suo lettino.

Secondo una prima ricostruzione, le educatrici avrebbero notato che la piccola, durante il riposino, non mostrava i consueti movimenti del sonno. Era immobile, in un insolito stato di sopore. Una di loro, nel momento di accompagnarla ai genitori come ogni giorno, ha provato a svegliarla: ma la bimba non rispondeva.

Immediata la richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze. Il personale medico arrivato sul posto ha tentato le prime manovre per rianimarla, prima di trasferirla d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Nonostante gli sforzi, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Informata la magistratura di Tivoli è stata disposta l’autopsia al fine di chiarire le cause del decesso della bambina.

