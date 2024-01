Tivoli: Rubano materiale edile da un furgone, denunciati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno denunciato due cittadini di origine rom, di 19 e 38 anni, gravemente indiziati del delitto di ricettazione in concorso.

Nella notte di sabato scorso, una ditta di edilizia ha subito un furto di un furgone contenente materiale di carpenteria per il valore di 20.000 euro. Attivato il tracciamento GPS, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno dapprima rintracciato il furgone abbandonato a Guidonia Montecelio. Successivamente, analizzando il percorso compiuto, si sono recati in una casa cantoniera abbandonata, dove hanno trovato i due indagati in possesso degli attrezzi rubati.

Il furgone e la refurtiva sono stati riconsegnati al legittimo proprietario, mentre i due soggetti sono stati denunciati per ricettazione alla Procura della Repubblica di Tivoli.