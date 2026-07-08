Topo d’albergo e di cantine a Prati, assalto nella notte ai box di un condominio: arrestato con l’argenteria

Ha scelto l’ora della tarda serata, intorno alle 22:30, sperando che il silenzio del condominio e il buio dei locali sotterranei gli garantissero via libera. Un piano studiato nei dettagli che si è infranto, però, contro il tempestivo intervento dei militari.

Un uomo di 46 anni, senza fissa dimora e con una lunga scia di precedenti specifici alle spalle, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione Roma Trionfale con la pesante accusa di furto aggravato.

Il palcoscenico del tentato colpo è un elegante condominio in Circonvallazione Clodia, a due passi dai tribunali di piazzale Clodio. Sfruttando un momento di distrazione dei residenti, il malvivente è riuscito a introdursi nel seminterrato dello stabile, l’area dove si concentrano i garage e i magazzini privati dei condomini.

Armato soltanto di un grosso cacciavite, utilizzato con la perizia di un grimaldello professionale, il quarantaseienne ha iniziato la sua metodica opera di scasso, riuscendo a far saltare i lucchetti e a forzare le porte di ben sei cantine diverse.

Il bottino accumulato nei corridoi

Una volta dentro i locali, il “topo d’albergo” ha iniziato a fare cernita degli scatoloni e degli armadi custoditi dai proprietari, puntando dritto agli oggetti più preziosi e facilmente trasportabili.

Al momento del blitz, l’uomo aveva già accumulato nei corridoi del seminterrato un ricco bottino pronto per essere caricato e portato via: posate di pregio, suppellettili e manufatti interamente in argento, per un valore commerciale stimato intorno ai 2.000 euro.

Il rumore sospetto proveniente dai sotterranei o, forse, il passaggio ravvicinato di una pattuglia impegnata proprio in un servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori, ha fatto scattare l’allarme.

Il blitz e il processo per direttissima

Quando i Carabinieri hanno fatto irruzione nei locali sotterranei, l’uomo si è trovato la strada sbarrata e non ha potuto accennare ad alcuna reazione. Bloccato e perquisito, è stato privato del cacciavite usato per i colpi, che è stato immediatamente posto sotto sequestro.

L’intera refurtiva è stata fortunatamente recuperata e, dopo i controlli di rito, riconsegnata ai legittimi proprietari del condominio, ancora increduli per quanto accaduto. Il quarantaseienne è stato invece caricato sulla gazzella e trasferito in caserma.

Trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è ora in attesa di comparire davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

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