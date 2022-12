Toponomastica: a Roma vie intitolate a Trentin, Bonatti e altri

Roma avrà a breve delle vie intitolate al sindacalista Bruno Trentin e all’alpinista Walter Bonatti. La Giunta capitolina ha infatti dato il suo via libera a varie nuove intitolazioni di strade della Capitale, così come proposto dalla Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor.

Tra le intitolazioni approvate oggi:

· nel Municipio IX, a seguito di una variazione del tracciato di via della Cecchignola, nascerà via Bruno Trentin, sindacalista, segretario della Cgil dal 1988 al 1994, oltre che deputato ed eurodeputato;

· all’alpinista ed esploratore Walter Bonatti sarà dedicata una strada a Lido di Castel Fusano, nel Municipio X, nelle vicinanze del polo universitario di Roma Tre;

· nel Municipio IX prenderanno il nome di due sindacaliste, Donatella Turtura e Nella Marcellino, rispettivamente un largo nel quartiere Giuliano Dalmata e una via alla Cecchignola e

· nel Municipio X, a Lido di Castel Fusano, una via prenderà il nome di Paolo Andreani, esploratore negli anni a cavallo tra il XVIII e XIX secolo e protagonista nel 1784 del primo volo in mongolfiera fatto in Italia.

“Le nuove intitolazioni approvate oggi dalla Giunta rendono omaggio, tra le altre, a figure particolarmente amate e importanti per la storia recente del nostro Paese – ha dichiarato l’assessore Gotor – Bruno Trentin, per lunghi anni punto di riferimento imprescindibile del mondo sindacale e Walter Bonatti, grande alpinista, tra i protagonisti della conquista italiana del K2, oltre che esploratore, giornalista e scrittore”, ha concluso Gotor.