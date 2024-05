Tor bella Monaca: avviate le operazioni di riqualificazione nei seminterrati delle case popolari

Nelle prime ore di questa mattina – 8 Maggio 2024- oltre 60 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con l’Unitá SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e i Gruppi Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e VI Torri, sono intervenuti in via dell’Archeologia, per dare avvio alle operazioni finalizzate alla bonifica e riqualificazione degli spazi posti sotto il complesso di case popolari di proprietà di Roma Capitale,

trasformati negli anni in veri e propri box abusivi, in molti casi adibiti a luogo di abbandono di carcasse di veicoli di ogni tipo, tra cui alcuni rubati, biciclette e altri rifiuti o materiali di risulta, che verranno conferiti in discarica con l’intervento sul posto di mezzi AMA. tra cui alcuni rubati, biciclette e altri rifiuti o materiali di risulta, che verranno conferiti in discarica con l’intervento sul posto di mezzi AMA.

Gli agenti della Polizia Locale stanno eseguendo capillari verifiche su ciascuno dei box con accertamenti che, oggi, riguarderanno i primi 200 dei 600 box totali, illegalmente realizzati nei seminterrati delle case popolari.

I controlli sui restanti garage proseguiranno nei prossimi giorni, a cui faranno seguito le attività di demolizione delle opere abusive e di rimozione dei rifiuti, per la successiva riconsegna degli spazi al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale. Sul posto presenti , di supporto, alcune unità di altre Forze di polizia e guardie zoofile.



