Tor Bella Monaca, blitz delle forze dell’ordine: 150 uomini a caccia di droga e pusher

Blitz delle forze dell’ordine in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. Nella mattinata di oggi – 8 Maggio 2024– poco prima delle 7 è stata avviata un’operazione di bonifica e riqualificazione della più grande piazza di spaccio di droga d’Europa nel tratto noto come “ferro di cavallo”.

Un contingente di 150 uomini, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili, è stato impiegato nell’azione. Le autorità hanno setacciato le cantine, usate nel corso degli anni da vari criminali per nascondere refurtiva e droga.

“Si tratta di un’operazione per ristabilire la legalità, che fa seguito allo sgombero avvenuto ieri del centro sociale occupato da 32 anni, in vista dell’avvio dei lavori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ha commentato il presidente del VI municipio Le Torri, Nicola Franco, che ha seguito da vicino le operazioni.”