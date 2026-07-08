Tor Bella Monaca e Tor Vergata, blitz antidroga dei carabinieri: otto arresti tra crack, cocaina e hashish

Non si allenta la pressione delle forze dell’ordine sulle centrali dello spaccio nella periferia est della Capitale. Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno cinto d’assedio i quartieri caldi di Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Giardinetti.

Un’operazione a tappeto fatta di inseguimenti, appostamenti in borghese e perquisizioni mirate, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha portato all’arresto di otto persone, tutte gravemente indiziate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il cuore pulsante del blitz è stato ancora una volta via dell’Archeologia, considerata una delle piazze storiche del traffico di droga romano. Qui i militari della stazione di Tor Bella Monaca hanno intercettato prima un 42enne italiano, senza fissa dimora e con precedenti, che si aggirava tra i palazzoni con fare guardingo: addosso aveva 27 involucri termosaldati contenenti 14 grammi di cocaina, pronti per essere piazzati, insieme a un tesoretto di 120 euro in contanti.

Lo spaccio davanti alle scuole e il supermarket del crack

Sempre lungo la stessa via, ma a pochissima distanza dall’Istituto Comprensivo “Melissa Bassi”, gli investigatori hanno fatto scattare le manette per altre quattro persone nel giro di poche ore. Un cittadino tunisino di 31 anni è stato trovato con 9 dosi di polvere bianca, mentre un 24enne marocchino nascondeva nelle tasche ben 49 dosi di crack (circa 25 grammi) e svariate banconote.

Poco più in là, l’attenzione dei militari si è concentrata su un’auto sospetta con a bordo due romani di 37 e 39 anni: la perquisizione dell’abitacolo ha fatto saltare fuori altri 26 grammi di crack già divisi in dosi, un pizzico di hashish e 350 euro in contanti.

Dalla Metro C a Tor Vergata: le rotte dei pusher

Spostandosi verso la Casilina, gli uomini della Sezione Operativa di Frascati hanno bloccato un canale di rifornimento proprio davanti alla fermata della metropolitana “Giardinetti”. Un romano di 22 anni è stato colto sul fatto mentre cedeva 10 grammi di hashish a un cliente (poi segnalato alla Prefettura come assuntore) in cambio di una banconota da 50 euro.

Bloccato immediatamente, il ragazzo è stato trovato in possesso di altri due panetti della stessa sostanza per un peso di 125 grammi e ben 720 euro in contanti.

Scenario identico a Tor Vergata, in via Gonin, dove un uomo di 41 anni è stato sorpreso a vendere hashish in strada. Nelle sue tasche i Carabinieri hanno rinvenuto quasi un etto di fumo, alcune dosi di crack e tutto il kit necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Droga in camera da letto: arrestato un minorenne

L’ultimo tassello dell’operazione riguarda un giovanissimo. Un minorenne romano è stato fermato in strada con due panetti di hashish del peso complessivo di ben due etti e 100 euro nel portafoglio. Il controllo si è poi spostato all’interno della sua abitazione: nella cameretta del ragazzo i militari hanno scovato e sequestrato altri quattro grammi di marijuana. Per il giovane è scattato l’arresto.

Tutti i provvedimenti eseguiti nelle ultime ore sono stati esaminati dall’autorità giudiziaria, che ha convalidato gli arresti per l’intera rete dei pusher finiti nella rete dei controlli.

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