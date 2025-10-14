Tor Bella Monaca, raffica di controlli: arrestate 4 persone e denunciate altre 20

Maxi operazione dei Carabinieri a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma, dove i militari della Stazione locale hanno passato al setaccio il quartiere per contrastare illegalità, degrado e spaccio di droga.

Il servizio straordinario di controllo del territorio, disposto secondo le linee strategiche del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato a un bilancio pesante: 4 persone arrestate, 20 denunciate e un esercizio commerciale chiuso per gravi violazioni igienico-sanitarie.

Nel corso dell’attività sono state identificate 117 persone e controllati 79 veicoli, con il supporto del personale specializzato di Acea, Ato2, Italgas e Areti, impegnato a scovare allacci abusivi a luce, acqua e gas.

Droga, furti e occupazioni abusive

A finire in manette, tra gli altri, un 22enne romano sorpreso mentre cedeva dosi di hashish in cambio di 100 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di oltre 4.000 euro in contanti e altre dosi della stessa sostanza.

Una 24enne romena è stata arrestata dopo essere stata sorpresa a rubare prodotti dagli scaffali di un supermercato, mentre un 26enne tunisino e un 52enne romano sono stati fermati in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare.

Durante i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno inoltre fermato un uomo a bordo di un’auto a noleggio e trovato 17 dosi di cocaina e 340 euro in contanti: per lui è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Allacci abusivi e case occupate

Il blitz ha coinvolto anche le palazzine di largo Mengaroni e viale Quaglia, dove 11 persone sono state denunciate per furto aggravato dopo essere state scoperte ad alimentare le proprie abitazioni tramite allacci abusivi alla rete elettrica, idrica e del gas.

Altre tre persone sono state trovate a vivere senza titolo in appartamenti Ater di via Quercia: gli immobili sono stati sgomberati e restituiti alla società, mentre gli occupanti denunciati per invasione di edifici.

Due cittadini romani, di 33 e 53 anni, sono stati sorpresi fuori casa nonostante fossero ai domiciliari e denunciati per evasione, mentre altri tre soggetti sono finiti nei guai per falsità materiale, dopo aver manomesso le proprie carte d’identità.

