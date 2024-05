Tor Bella Monaca, sorpreso e accoltellato alle spalle: ferito ragazzo di 25 anni

Ha raccontato di essere stato aggredito e ferito con un coltello da persone che non conosceva. Si tratta di un 25enne tunisino che nella giornata di ieri Mercoledì 1 Maggio 2024, da via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, periferia della Capitale noto per le attività di spaccio, ha chiamato in suo soccorso i carabinieri e gli operatori del 118.

Il giovane ha raccontato di essere stato aggredito alle spalle da ignoti che con diversi fendenti gli hanno provocato ferite alla schiena e al mento. Il 25enne, che ha diversi precedenti è stato trasportato in ospedale a Tor Vergata i codice giallo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri del nucleo operativo di Frascati.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati