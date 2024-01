Tor Cervara: In fiamme un centro di accoglienza, nessun ferito

Momenti di paura presso il centro di accoglienza a Tor Cervara: Dove Intorno alle 06:10 di questa mattina (Mercoledì 31 Gennaio 2024), una squadra 6/A dei vigili del fuoco sono dovuti intervenire in Via Monte Libretti,16 per l’incendio di un condizionatore all’interno del bagno del centro di accoglienza senza fissa dimora. A quanto si apprende, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

