Tor de’ Cenci, attimi di paura per un incendio

Paura e angoscia per un esplosione a cui è seguito un incendio in zona Tor de’ Cenci, in via Romolo Gigliozzi. Poco dopo le 12.00 di oggi ( Sabato 9 Dicembre 2023) un rogo ha fatto temere il peggio. Dove sono stati allertati immediatamente i soccorsi . Sul posto vigili del fuoco e polizia.

A bruciare un appartamento al primo piano, con coinvolgimento anche del piano superiore. In tutti e quattro i piani della palazzina però il fumo si è propagato, causando attimi di terrore.

L’intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza gli abitanti. Quindi le operazioni di spegnimento, durate poco meno di mezz’ora. Al termine i pompieri hanno segnalato danni ingenti al primo e secondo piano. Da accertare le cause. Ad indagare gli uomini della polizia di Stato.