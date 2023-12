Tor de Schiavi: Spara in strada e ferisce un uomo, bloccato

Una Domenica (17 Dicembre 2023) quella appena trascorsa ad altissima tensione e paura. Erano circa le 7 del mattino quando un uomo impugnando una pistola ha esploso tre colpi in strada in via Tor de’ Schiavi, all’altezza dell’incrocio con via Veroli. Gli spari sono stati ben uditi da tutto il vicinato che ha allertato le forze dell’ordine.

Uno dei tre colpi ha raggiunto un romano di 49 anni che, soccorso, è stato portato in codice rosso all’ospedale Vannini. A quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

A sparare un cittadino peruviano prontamente bloccato dagli uomini del reparto volanti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo della sparatoria. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e fermato l’uomo con in pugno la pistola.

Sul posto la scientifica ha rinvenuto tre bossoli sull’asfalto e un foro su un’automobile in sosta. Si indaga per capire i contorni della vicenda e le motivazioni che hanno indotto l’autore del gesto a sparare.