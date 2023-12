Tor Fiscale, un nuovo asilo nido ospiterà 20 bambini

Un nuovo asilo nido e il recupero di un locale comunale abbandonato sono il frutto di un’intesa tra assessorati ai Lavori pubblici e alla Scuola. E’ stata infatti approvata dalla Giunta una memoria che prevede la riconversione di un vecchio edificio dismesso del 1939 di proprietà comunale in una scuola che potrà ospitare 20 bambine e bambini.

La struttura sarà realizzata a Tor Fiscale nel Municipio VII e avrà un costo stimato di 1,2 milioni euro. All’approvazione della memoria seguirà la progettazione e i lavori inizieranno nel 2024. L’edificio sarà rifunzionalizzato tenendo in debita considerazione tutti i possibili elementi di innovazione e sperimentazione connessi ai più evoluti orientamenti educativi, anche con riferimento alle modalità didattiche di outdoor education e perseguendo la massima adesione alle istanze di sicurezza, sostenibilità ambientale e risparmio energetico, che dovranno costituire i principi fondanti dell’intervento.

Per l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini: “L’asilo di Tor Fiscale si aggiunge ai nidi finanziati con il Pnrr, contribuendo a colmare il gap in termini di fabbisogno di posti, in un Municipio molto popoloso. Di particolare interesse, inoltre, è anche il luogo in cui viene realizzato: si recupera una vecchia preesistenza degli anni ’30 rifunzionalizzandola e dotandola di elementi di innovazione connessi ai più evoluti orientamenti educativi. È un nuovo servizio per la comunità e al tempo stesso un’operazione di salvaguardia e tutela”.

Per l’assessora alla Scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli: “Ogni nuovo nido è un passo avanti nella lotta contro le diseguaglianze sociali e di genere. Oggi abbiamo previsto un altro nido per la nostra Capitale, per arricchire l’offerta educativa e rendere sempre più Roma una città a misura di bambine e bambini, che supporta i genitori e sostiene l’emancipazione delle donne. A Tor Fiscale presto avremo 20 posti in un nido nuovo, all’avanguardia sul piano della sostenibilità ambientale ed energetica ed innovativo su quello educativo. Sono orgogliosa della scelta fatta e condivisa da tutta la Giunta”.