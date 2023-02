Tor Sapienza, Bonessio (EV): Via Salviati, uno scandalo! Faccio appello al dialogo inter-istituzionale per trovare una soluzione condivisa che tuteli i diritti e la dignità degli immigrati

“A seguito della segnalazione fatta da un attivista di Europa Verde circa la grave situazione che si sta registrando in questi giorni nei pressi dell’ingresso dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma in via Teofilo Patini angolo via Salviati ho provveduto a inoltrare una comunicazione urgentissima al Prefetto e al Questore di Roma. La presenza di tanti immigrati che per svariati giorni, anche di notte e sotto le intemperie, sono costretti a rimanere sul marciapiede in fila per accedere agli uffici e non perdere il proprio turno racconta di una condizione vergognosa che offende la dignità di quelle persone in una città che vorrebbe definirsi, applicando la Costituzione, accogliente e solidale.”

Così in una nota il capogruppo capitolino di Europa Verde Ecologista, Nando Bonessio.

“Da Consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista – prosegue Bonessio – faccio appello al dialogo inter-istituzionale tra Prefettura, Questura, Roma Capitale e Municipio affinché si possa arrivare nell’immediato ad una soluzione condivisa che tuteli prioritariamente la dignità delle persone e ne preservi i diritti fondamentali garantiti dal nostro ordinamento legislativo. Nessuno può rimanere indifferente di fronte a quanto sta accendendo a Tor Sapienza nel Municipio Roma V, in primis le Istituzioni nessuna esclusa. Per questo chiedo che, anche ricorrendo ad un incremento degli addetti agli sportelli, venga individuata una modalità che consenta di ricevere gli immigrati sulla base di un appuntamento, in giorni e orari stabiliti. In questo modo combatteremo il degrado sociale in atto oltre a scongiurare anche un problema di tipo igienico-sanitario.”