Tor Sapienza, su uno scooter rubato scappa all’alt dei carabinieri e finisce in un prato: denunciato

Ha forzato il posto di blocco sfrecciando nel cuore della notte, ma la sua corsa è finita in un prato dopo un concitato inseguimento tra le strade di Tor Sapienza.

Protagonista della vicenda, avvenuta intorno alle 3.30 di questa notte, un cittadino dello Sri Lanka di 38 anni, fermato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga degno di un film d’azione.

Il tallonamento e lo schianto

Tutto è iniziato in via della Cervelletta, quando una pattuglia della Stazione Roma Tor Sapienza ha alzato la paletta per un normale controllo. Invece di accostare, l’uomo a bordo del ciclomotore ha accelerato bruscamente, dando il via a un inseguimento terminato pochi minuti dopo nella vicina piazza della Cervelletta.

Nel tentativo di seminare le gazzelle dell’Arma, il 38enne ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa in un’area verde. Nonostante l’impatto, l’uomo è rimasto illeso: una volta raggiunto dai militari, ha rifiutato categoricamente l’assistenza del personale sanitario del 118, fatto intervenire sul posto per precauzione.

Ciclomotore rubato “fresco” di furto

Una volta messo in sicurezza e identificato, sono emersi i motivi del suo nervosismo. Dagli accertamenti istantanei sulla targa, il ciclomotore è risultato essere stato rubato appena ventiquattr’ore prima nel centro della Capitale.

L’uomo, che annovera già precedenti specifici, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica.

Pesanti le accuse a suo carico: resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Lo scooter è stato recuperato dai militari per essere restituito al legittimo proprietario.

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