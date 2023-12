Tor Tre Teste: Auto dei carabinieri si ribalta, sul posto il personale del 118

L’episodio verificatosi all’altezza dell’incrocio tra via di Tor Tre Teste e via Rolando Lanari, qui lo scontro con un’altra auto dove successivamente all’urto la gazzella dei militari si è ribaltata su un lato. I due uomini dell’Arma sono stati soccorsi e portati in ospedale. Non sarebbero in gravi condizioni. Sulla dinamica del sinistro indaga la polizia locale con gli agenti del V gruppo Casilino.