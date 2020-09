Tor Tre Teste, incidente in monopattino. Grave un 23enne

Incidente oggi a Tor Tre Teste. Un bengalese di 23 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale Gruppo V Prenestino, il giovane si trovava su un monopattino: il ragazzo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Questo quanto accaduto alle 7,30 di martedì 8 settembre su via Prenestina, all’altezza del civico 710. Il mezzo è stato sequestrato.

A. C.