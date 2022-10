Tor Tre Teste. Una cucina in comunità presso San Tommaso  d’Aquino (2)

Una iniziativa cosi importante nel nostro territorio, merita di essere valorizzata.

Non è necessario scrivere articoli lunghi, conta l’aggiornamento continuo ai nostri lettori.

Questa mattina Orlando Mattei di APS SinergicaMente mi ha scritto:

“Abbiamo iniziato da pochi giorni il secondo corso della Cucina Multietnica. Il nuovo gruppo è formato da 14 ragazze/i provenienti da diverse nazioni. Tra questi ci sono 4 ragazze/i autistici. Il primo corso ha centrato gli obiettivi: l’inclusione sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro per 6/7 partecipanti”.

Orlando Mattei mi ha anche inviato delle foto che allego.

Sono stato anche invitato per lunedì 23 ottobre 2022 per “mettere le mani in pasta“ anch’io… però per assaggiare quanto prodotto dai ragazzi.

Per i lettori che avessero voglia di leggere la 1ª puntata della Cucina in Comunità alleghiamo il link sottostante: